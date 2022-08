Cristiano Ronaldo advertido pela polícia após incidente com menino autista

A polícia britânica emitiu um "aviso condicional" a Cristiano Ronaldo por este ter partido o telemóvel de um adepto do Everton no final de um jogo, em abril.O caso está assim encerrado, embora o crime seja inscrito no registo criminal do jogador. "Podemos confirmar que um homem de 37 anos foi entrevistado sob advertência em relação a uma suposta agressão e danos criminais", refere a polícia de Merseyside em comunicado.As forças de segurança detalham que as acusações estão relacionadas com um incidente ocorrido após o jogo entre o Everton e o Manchester United (1-0), em Goodison Park. Ferido numa perna e a coxear, Ronaldo dirigia-se para os balneários quando bateu na mão de um rapaz que o filmava, partindo-lhe o telemóvel. Tratava-se de Jacob Harding, de 14 anos e autista.Após o incidente, o jogador pediu desculpa e convidou o jovem a assistir a uma partida em Old Trafford, mas a mãe recusou.Em vez disso, fotografou o hematoma na mão do filho e o telemóvel destruído, apresentando queixa na polícia.Ronaldo já disse que irá compensar o rapaz.