CR7 e Georgina assistiram ao jogo de Cristianinho.

Dia de folga para Cristiano Ronaldo, dia de passeio em família. O craque português e a namorada, Georgina Rodríguez, desfrutaram, no passado sábado, de momentos a dois, mas também de momentos com o clã.A modelo espanhola foi assistir, com o seu mais que tudo, a um jogo do filho mais velho do craque, que, aos oito anos, já brilha nas camadas jovens da Juventus.