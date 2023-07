O jogo entre o Celta de Vigo e o Al Nassr, que teve lugar no Estádio Algarve na segunda-feira, teve um sabor especial para Cristiano Ronaldo.



Apesar do duro resultado da partida (o Celta goleou a equipa de Luís Castro por 5-0), o craque português – que saiu ao intervalo, ainda o jogo estava a zeros – contou com o apoio da família, que não tirou os olhos da partida.









