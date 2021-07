Cristiano Ronaldo assiste a concerto dos Calema: "Noite incrível"

Cristiano Ronaldo passou este fim de semana em Lisboa na companhia de Georgina Rodríguez. Este domingo, o craque português partilhou com os seguidores que esteve, no sábado, a assistir a um concerto privado dos Calema."Noite incrível", garantiu o filho de Dolores Aveiro. Nas suas redes sociais, os Calema mostraram-se radiantes por terem tido a oportunidade de atuarem para Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. "Estar ao pé do CR7, pela primeira vez, deixou-nos sem chão. Imagina ouvir um 'obrigado' vindo dele, graças ao nosso trabalho. Que ser humano incrível!", começaram por escrever.Leia a notícia completa,