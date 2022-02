Cristiano Ronaldo celebra chegada aos 400 milhões de seguidores no Instagram com vídeo de agradecimento

Cristiano Ronaldo atingiu a marca dos 400 milhões de seguidores no Instagram e assinalou o momento com um vídeo de agradecimento publicado na rede social.



"Que número... Agora sim, posso dizer 'SIIIIIIII'! É fantástico, que momento. Sem vocês isto não seria possível, portanto, do fundo meu coração, quero agradecer-vos. Vou continuar a partilhar todas as coisas da minha vida convosco porque vocês merecem. Muito obrigado e vamos crescer mais 100, 200 milhões. Obrigado a todos", diz o craque português, em inglês, nos 35 segundos de vídeo.







