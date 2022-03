Cristiano Ronaldo sempre disse que rechear a sua garagem é um dos prazeres que o dinheiro lhe proporciona, por isso, tal como a conta bancária, o número de viaturas vai aumentando com o tempo. A nova aquisição do craque é um Aston Martin DBS Superleggera, cujo preço pode chegar aos 275 mil euros. Um modelo que aparece no último filme de James Bond, ‘No Time To Die’, atinge os 340 km/h e tem mais de 700 cavalos de potência.