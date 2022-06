Cristiano Ronaldo compromete-se a pagar estragos causados pelo acidente com bugatti em Palma de Maiorca

Cristiano Ronaldo comprometeu-se a pagar os estragos causados pelo acidente em que o carro do craque português esteve envolvido em Palma de Maiorca, Espanha, esta segunda-feira.



O proprietário da casa que foi atingida, que decidiu não identificar-se, revelou que lhe foi prometida uma compensação depois de aparecer na mansão alugada por Ronaldo esta terça-feira, revela o jornal Daily Mail.







"Eu estava a trabalhar quando a polícia me informou sobre o acidente e a primeira coisa que pensei foi que o meu cão tinha morrido porque está sempre atrás da porta", afirmou o proprietário da casa.



Relativamente à ida a casa de Ronaldo para esclarecer o sucedido, revelou: "Tive que esperar algum tempo para que a porta fosse aberta mas fui recebido por um homem e uma mulher muito educados. Disseram-me para arranjar tudo e guardar as faturas".



Cristiano viajou com a família para Maiorca no dia 14 de junho. CR7 está alojado numa luxuosa propriedade rural na Serra de Tramuntana, onde deverão permanecer mais alguns dias.