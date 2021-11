Cristiano Ronaldo debaixo de críticas e a viver pesadelo em fim de carreira

Se a velha máxima do futebol "nada se consegue sozinho" ainda é o segredo para o sucesso das grandes equipas, então, em termos coletivos, a atualidade de Cristiano Ronaldo parece condenada ao fracasso. A dois meses de completar 37 anos (5 de fevereiro), o jogador português vê o seu Manchester United ocupar a oitava posição da Premiere League, com cinco derrotas (pior só mesmo os mais modestos Aston Villa, Wattford, Norwich e Newcastle), a 12 pontos do líder Chelsea, e começa a ver cair sobre si as culpas pelo despedimento do treinador, amigo e antigo colega de equipa Ole Gunnar Solskjaer, devido aos maus resultados.