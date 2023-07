Cristiano Ronaldo dececionado com a mansão de Cascais

O que seria um sonho para Cristiano Ronaldo, está a tornar-se num pesadelo. Muitos ficaram entusiasmados com a notícia de que o futebolista está a construir uma mansão na Quinta da Marinha, em Cascais, mas ao que parece o português poderá nunca morar lá.



De acordo com Adriano Silva Martins, comentador do programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, Ronaldo está dececionado com a construção, sendo a falta de privacidade um dos problemas apontados pelo português, que se verificou quando Lili Caneças divulgou imagens do exterior da casa e um youtuber chegou mesmo a filmar o interior da mansão.









