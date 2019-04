Cristiano Ronaldo dedica-se aos filhos após férias de luxo

Craque desdobra-se em cuidados com os filhos sempre que está em casa.

Os últimos dias de Cristiano Ronaldo têm sido vividos no recato do seu lar, em Turim, Itália, junto dos filhos.O internacional português partilhou nas redes sociais imagens com Alana e Eva, ambas de um ano, e recebeu várias manifestações de carinho por parte dos milhões admiradores."As minhas princesas", escreveu como legenda da fotografia em que surge com as crianças. A ausência de Georgina Rodríguez foi questionada pelos fãs. Mas a espanhola não tardou em responder, embora indiretamente, às dúvidas dos admiradores.Uma adepta nata de exercício físico, a bela espanhola aproveitou o bom tempo para pedalar e passear as bebés, que se mostraram radiantes com o momento de afeto.