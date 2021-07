Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão a aproveitar as férias ao máximo para namorar.Apesar de estarem na companhia de um grupo de amigos e dos quatro filhos, não prescindem de alguns momentos a dois, como fizeram questão de mostrar num conjunto de fotografias que partilharam esta terça-feira com os seguidores das redes sociais.A bordo do luxuoso iate que comprou no verão passado por cerca de 5 milhões de euros, o craque posou com a companheira e fez-lhe uma declaração romântica.