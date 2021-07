Cristiano Ronaldo e Georgina namoram a bordo de iate luxuoso

Após mais uma época desportiva intensa, Cristiano Ronaldo quis refugiar-se com Georgina Rodríguez no iate de luxo que comprou há um ano. Uma opção que lhe garantiu mais privacidade e segurança numa altura de pandemia, embora também tivesse reservado uma casa em Maiorca, Espanha. Dias aproveitados até ao últimos segundo, antes de regressar ao trabalho e às rotinas.Nas redes sociais, o craque e a modelo espanhola mostraram-se mais apaixonados do que nunca e, tal como já vem sendo hábito, não se coibiram de partilhar alguns momentos com que os segue. Os dois aproveitaram para compensar as ausências ao longo do ano, com momentos românticos em alto mar.