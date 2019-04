Cristiano Ronaldo e Georgina vivem romance de luxo junto ao mar

Casal está a a namorar em Dubrovnik, numa villa exclusiva.

Por Rute Lourenço | 01:30

Depois das emoções da conquista do campeonato italiano, e no meio da polémica com a possibilidade de o craque estar de saída de Turim, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ‘fugiram’ para um paraíso na terra.O casal está naquela que é considerada a pérola do Adriático, Dubrovnik, na Croácia, onde não tem passado despercebido.Os dois foram filmados à saída da luxuosa villa, onde estão instalados, com um casal de amigos, Miguel Paixão e a mulher, e rodeados por vários seguranças.