Cristiano Ronaldo é o mais bem pago do Instagram pelo terceiro ano consecutivo

Cristiano Ronaldo foi nomeado a personalidade mais bem paga do Instagram pelo terceiro ano seguido, deixando para trás o rival Lionel Messi, e grandes nomes da cultura pop norte-americana, como Kylie Jenner e Dwayne "The Rock" Johnson. Segundo a Reuters, uma publicação na rede social pode render ao capitão da seleção portuguesa cerca de três milhões de euros.Em julho, Cristiano já tinha sido considerado o atleta mais bem pago do mundo pela Forbes, na sequência da sua mudança do Manchester United para o Al Nassr. O craque português está agora no topo da Instagram Rich List 2023, um indicador global de influência online. A lista, feita pela ferramenta de agendamento do Instagram Hopper HQ, baseia-se em dados sobre quanto cada utilizador pode cobrar por uma publicação em redes sociais como o Instagram e o YouTube.Segundo a Hopper HQ, uma publicação na página de Instagram do avançado português pode render cerca de 3,23 milhões de doláres (cerca de três milhões de euros). Atualmente, Ronaldo conta com quase 600 milhões de seguidores na plataforma.A personalidade mais próxima de Ronaldo na lista é o rival Lionel Messi. O astro argentino recebe quase 2,6 milhões de doláres (cerca de 2 milhões e 300 mil euros) por publicação.O futebolista brasileiro Neymar e o jogador de críquete indiano Virat Kohli são os únicos atletas a entrar no top 20, além de Ronaldo e Messi.