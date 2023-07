Depois de se tornar na personalidade com mais seguidores no Instagram, Cristiano Ronaldo é agora também a que mais lucra com a rede social, destronando assim a empresária norte-americana Kylie Jenner.Segundo a lista elaborada pela HopperHQ, o jogador, de 38 anos, que conta com 597 milhões de seguidores, cobra 2,2 milhões de euros por cada publicação publicitária na rede social. Já a empresária norte-americana, de 25 anos e com 397 milhões de seguidores, cobra 1,7 milhões.