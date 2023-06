Em 1997, Cristiano Ronaldo, José Semedo e Miguel Paixão eram os ‘três mosqueteiros’ do centro da formação do Sporting Clube de Portugal. Ali entraram aos 12 anos e criaram uma relação forte de amizade, com alguns altos e baixos, que perdura até hoje.



José Semedo e CR7, atualmente com 38 anos, eram unha com carne (e, segundo o Instagram dos dois, continuam com uma relação de grande amizade).