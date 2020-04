Cristiano Ronaldo evita nova quarentena em Turim

No Funchal desde o dia 11 de março com Georgina Rodríguez e os quatro filhos, Cristiano Ronaldo não tem mostrado vontade de abandonar a sua terra natal e viajar para Itália, onde se esperava que fizesse uma nova quarentena e retomasse os treinos na Juventus a 4 de maio, segundo avança o jornal ‘La Gazzetta dello Sport’. No entanto, parece que CR7 poderá ficar mais uns dias em ‘casa’.

