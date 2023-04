Cristiano Ronaldo, com 38 anos, continua a surpreender tudo e todos com a sua excelente forma física. E também faz questão de o mostrar. O jogador de futebol português - que atualmente joga no Al Nassr - partilhou uma nova fotografia a usar apenas uns boxers da sua marca CR7.Na publicação é possível ver o capitão da seleção nacional a exibir o corpo trabalhado num momento relaxante.