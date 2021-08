Cristiano Ronaldo faz investimentos milionários no Brasil

Cristiano Ronaldo juntou, recentemente, um novo destino à lista de locais de sonho para gozar a sua reforma dourada: o Brasil.Se até aqui, a ligação a Terras de Vera Cruz parecia quase inexistente, foram revelados investimentos de CR7 do outro lado do Atlântico que podem mudar o rumo dos acontecimentos. Foi o antigo selecionador nacional Luiz Felipe Scolari, que continua a manter uma amizade com o craque português, que deixou escapar que, recentemente, Ronaldo lhe pediu conselhos de investimento na zona de Gramado, onde a irmã Katia Aveiro vive com o companheiro e os filhos.