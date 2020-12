Cristiano Ronaldo festeja prémio de jogador do século com Georgina deslumbrate, Cristianinho e Casillas

O craque português Cristiano Ronaldo fez história este domingo ao ser eleito Jogador do Século nos Globe Soccer Awards, que também consagraram Jorge Mendes como o melhor agente do século XXI.



A gala de entrega dos prémios decorreu no Dubai e, após vencer o galardão, CR7 mostrou-se confiante na continuação de uma carreira de sucesso:

"Este prémio dá-me motivação para continuar a minha jornada e poder jogar mais alguns anos".Apesar do "frio" que o jogador destacou sentir-se no espaço, a namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, deslumbrou com um exuberante vestido vermelho que não deicou ninguém indiferente.A espanhola fez a festa com a conquista do namorado, que também teve o apoio do filho mais velho, Cristianinho, na plateia, assim como de Iker Casillas, que celebrou efusivamente a vitória de ronaldo nos prémios.