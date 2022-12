Cristiano Ronaldo fica com Gio e passa o Natal afastado do clã Aveiro

Cristiano Ronaldo poderá passar este Natal afastado da mãe e irmãs. Ao contrário do que aconteceu em 2021, em que a família se reuniu em Manchester, no Reino Unido, este ano CR7 poderá passar a época festiva apenas na companhia da namorada e dos filhos."Cristiano Ronaldo vai passar o Natal separado da família. A mãe e as irmãs vão para o Brasil, para casa da Katia, e Cristiano, Georgina e os filhos passam noutro lado", disse Adriano Silva Martins, no ‘Manhã CM’, da, desta quarta-feira."A informação que tenho é que Cristiano e a família estão neste momento em Madrid. Também lá está a irmã de Georgina, a Ivana, com quem ela se dá muito bem", acrescentou.