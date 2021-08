Cristiano Ronaldo forçado a demolir marquise. Craque pediu mais dias para resolver situação

A marquise mais famosa do País vai ser demolida. Foi a solução apresentada pelos representantes de Cristiano Ronaldo em resposta à Câmara Municipal de Lisboa e coloca assim um ponto final na polémica sobre a obra ilegal realizada na cobertura do prédio na rua Castilho, onde o craque adquiriu o apartamento mais caro de Portugal."A Câmara Municipal de Lisboa recebeu a exposição apresentada em sede de audiência de interessados pelo representante do proprietário, através da qual manifesta a intenção de repor o imóvel de acordo com o projeto aprovado", confirmou a autarquia ao, sublinhando que o jogador da Juventus pediu mais dias para resolver a situação. "Foi requerida a prorrogação de prazo para fazer [as alterações]".