Cristiano Ronaldo influencia dieta dos colegas

É sabido que Cristiano Ronaldo tenta influenciar todos à sua volta a adotarem um estilo de vida mais saudável e com a sua chegada ao Manchester United deu continuidade à sua ‘missão’.De acordo com o colega Eric Bertrand Bailly, a alimentação do plantel mudou radicalmente e a ‘junk food’ foi abolida. “Todos os jogadores pararam porque é bom. Às vezes temos de mudar.