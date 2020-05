Cristiano Ronaldo investe 20 milhões em Lisboa mas prepara regresso a Espanha

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Dono de uma fortuna estimada em 300 milhões de euros, Cristiano Ronaldo tem investido cada vez mais no mercado imobiliário e Portugal tem sido a sua mais recente aposta. Só no último ano, o jogador injetou cerca de 16 milhões de euros em duas casas de sonho: uma penthouse junto à avenida da Liberdade, em Lisboa, o apartamento mais caro de Portugal, e também um terreno na exclusiva Quinta da Marinha, em Cascais, onde decorrem as obras de construç...