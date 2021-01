Polícia investiga Cristiano Ronaldo por violar restrições da Covid-19 para viajar com Georgina

Georgina Rodriguez, a Courmayeur, na terça-feira.

Cristiano Ronaldo está a ser investigado pela polícia após ter violado as restrições impostas devido à Covid-19, ao viajar entre as regiões de Piemonte e Vale de Aosta, em Itália.A polícia de Vale de Aosta confirmou esta quinta-feira à Reuters que está a decorrer uma investigação à viagem de Cristiano com a namorada,As autoridades foram alertadas para a presença do jogador na região através de vídeos partilhados nas redes sociais, do casal a celebrar o 27.º aniversário da modelo.A circulação entre a "zona laranja" das regiões italianas, incluindo Piemonte e Vale de Aosta, é proibida devido à pandemia.