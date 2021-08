Embora dedique muito do seu tempo ao futebol e à Juventus, Cristiano Ronaldo não descura tempo de qualidade na companhia da família.O craque português, de 36 anos, publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece em casa, com a namorada, Georgina, e com os quatro filhos, e no qual, em família, cantam ‘If I Were a Boy’, de Beyoncé, lançada em 2009. No final da ‘atuação’, todos aplaudem.