Cristiano Ronaldo obrigado a mudar de casa em Manchester por causa das... ovelhas

Cristiano Ronaldo foi 'forçado' a mudar de casa, poucos dias depois de se ter instalado numa espetacular mansão com sete quartos, em Manchester. Segundo o jornal 'The Sun', o jogador e a família eram frequentemente acordados muito cedo pelas ovelhas que deambulavam pela propriedade...Uma fonte próxima do jogador explicou o que se passou. "Embora a propriedade seja muito bonita, com campos verdejantes e bosques, tem rebanhos de ovelhas por perto que são muito barulhentas pela manhã."As questões de segurança também terão preocupado o jogador. "A propriedade tinha um trilho público que cruzava o terreno e a estrada em frente dava para ver para dentro dos portões. O Ronaldo é um profissional, que dá grande importância ao descanso e à recuperação depois dos jogos, por isso decidiu que o melhor seria mudarem-se."A nova casa, segundo o 'The Sun', fica localizada em Cheshire, tem uma piscina, sala de cinema, garagem para quatro carros, câmaras de vigilâcia, portões elétricos que são continuamente patrulhados por seguranças. Dispõe igualmente de amplos jardins."As crianças estão a frequentar uma escola privada e o Ronaldo espera que depois de todo o alarido em torno do seu regresso a Manchester acalme, ele possa sair com a Georgina para lhe mostrar alguns dos seus locais favoritos da cidade", disse a mesma fonte.