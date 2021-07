Uma semana após a saída de Portugal no Euro 2020, Cristiano Ronaldo desvendou um pouco sobre as suas férias. O craque português rumou na companhia de Georgina Rodríguez e dos filhos Cristianinho, Eva, Mateo e Alana para umas férias de luxo a bordo do seu iate privado, de cinco milhões de euros, em alto mar."É hora de descansar com os meus amores", escreveu nas suas redes sociais.Leia a notícia completa,