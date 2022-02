Cristiano Ronaldo perdeu 10 milhões de euros ao vender o apartamento que tinha comprado em 2015 na Trump Tower, em Nova Iorque, EUA. O negócio ficou fechado no final do ano passado por 6,3 milhões de euros, segundo dados revelados agora pelo jornal espanhol ‘Expansión’. Na altura, o imóvel de 762 metros quadrados, com nove quartos, três casas de banho e vista para o Central Park, foi comprado por 16,2 milhões de euros.