Cristiano Ronaldo preocupado protege os filhos contra coronavírus

O número de doentes com coronavírus disparou em Itália - foram já contabilizadas 21 vítimas mortais e 821 infetados. A propagação da doença está a afetar vários setores do país, inclusive o turismo de Veneza, e o governo italiano decidiu terminar os festejos de Carnaval dois dias antes do previsto, para evitar o aumento de casos.O descontrolo do surto, originário da China, está a preocupar també...