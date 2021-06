Cristiano Ronaldo rejeita Coca-Cola mas Georgina é fã da marca

Ronaldo está a dar que falar por, durante a conferência de imprensa do jogo que opôs Portugal à Hungria, ter afastado as duas garrafas de coca-cola que estavam em cima da mesa, exibindo uma água. O gesto contribuiu para que a marca tivesse baixado a cotação em Bolsa, a par de outro motivo, o desconto do dividendo da empresa.



Apesar da aparente aversão à coca-cola, a verdade é que, quando jogava no Manchester, CR7 recebeu uma quantia milionária para promover a marca e ainda há pouco tempo, numa foto ao lado de Georgina, era visível que a modelo bebia uma coca-cola.

