Há cerca de três anos ao lado de Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo não tem dúvidas de que encontrou a mulher certa.

O jogador recorda o momento em que conheceu a espanhola, quando esta trabalhava numa loja de roupa em Madrid, como "mágico" e, na entrevista que deu ao apresentador Piers Morgan , tece os maiores elogios à companheira.

"A Gio é parte de mim, ajuda-me tanto... Estou muito apaixonado por ela, é a mãe dos meus filhos", começa por dizer CR7, acrescentando que com Georgina tem uma relação baseada no respeito e na amizade.

"Ela é fantástica, é minha amiga, temos grandes conversas... Abro o coração com ela, e ela comigo. É provavelmente o grande amor da minha vida".

No dia em que saíram os primeiros trechos da entrevista, o craque partilhou fotografias durante um programa em família com Georgina e os quatro filhos: Alana - que teve em comum com a espanhola -, Cristianinho, Eva e Mateo - concebidos com recurso a barrigas de aluguer nos Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo mostra-se feliz com Georgina, mas ainda não deu o próximo passo na relação.

O jogador não sonha com o casamento, mas admite que vai acabar por dar o nó, nem que seja para fazer a vontade à mãe, Dolores.

"Um dia vamos casar. Também é o sonho da minha mãe. Por isso, um dia, porque não?", fez saber na entrevista.

Depois de alguma oposição inicial, agora a matriarca do clã Aveiro mostra manter uma relação cordial com a futura nora. Dolores já chegou a dizer em entrevista que Gio trata bem os netos e o filho e que para ela isso é o mais importante.

Apesar de referir que ainda não é para já que vai voltar a ser pai, Cristiano Ronaldo quer aumentar a família e ser pai de sete.

"O Cristianinho quer ter mais irmãos e eu acho bem, ele quer sete, o número mágico", disse, acrescentando que, por agora, está a desfrutar da família.