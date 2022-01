Emirados Árabes Unidos.





Cristiano Ronaldo surpreendeu Georgina Rodriguez, que celebrou, esta quinta-feira, o 28º aniversário durante uma viagem com a família ao Dubai, nosO craque português comoveu a namorada ao parabenizá-la com imagens a passar no edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa.Georgina utilizou as redes sociais para gravar o momento e escreveu "Dreams come true" (sonhos tornam-se realidade).