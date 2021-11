Com a conta bancária cada vez mais recheada, Cristiano Ronaldo tem investido no ramo imobiliário, mas também tem dado espaço a outra das suas grandes paixões: os carros. Contas feitas, e de acordo com o jornal 'The Sun', CR7 tem investidos 53 milhões de euros em casas e automóveis.No que toca aos imóveis, o último negócio fechado pelo jogador do Manchester United foi uma moradia, localizada em Cheshire, adquirida por 6 milhões de euros.