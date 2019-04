Craque português tem mostrado cada vez mais ser um pai carinhoso.

15:18

Cristiano Ronaldo tem partilhado cada vez mais momentos ao lado dos filhos.



Os mais pequenos fazem as delicias lá de casa e tanto Cristiano como Georgina fazem questão de partilhar com seguidores a harmonia familiar que vivem.



Na rede social Instagram, o craque da Juventus publicou uma fotografia com as suas "princesas".