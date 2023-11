Cristiano Ronaldo volta a vencer Katheryn Mayorga em tribunal

O Tribunal de Recursos dos Estados Unidos determinou, esta terça-feira, o arquivamento da tentativa de reabertura do processo interposto pelos advogados de Katheryn Mayorga, relativa à acusação de violação que esta moveu contra Cristiano Ronaldo.A equipa legal de Mayorga tentou, no mês passado, reabrir o processo (tinha sido arquivado em junho de 2022), alegando que o juiz do Tribunal Federal de Nevada (que decidiu sobre o caso) errou ao rejeitar as tentativas de Mayorga em incluir como prova o acordo de confidencialidade assinado em 2010 com o craque português.