Cristiano Ronaldo volta às redes sociais e diz que teste à Covid-19 é "uma treta"

O futebolista Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus e capitão da seleção portuguesa, afirmou esta quarta-feira que o teste PCR, de despiste à presença do novo coronavírus, "é uma treta", um dia depois de ter novamente acusado positivo.

"[O teste] PCR é uma treta. A sentir-me bem e com saúde. Força Juventus", escreveu Cristiano Ronaldo na conta oficial na rede social Instagram, na qual também publicou uma foto em que aparece sorridente, sentado num sofá.

Na terça-feira, Ronaldo voltou a acusar positivo à covid-19, situação que deixa o jogador, de 35 anos, fora do encontro de quarta-feira da Juventus com o FC Barcelona, de Lionel Messi, da segunda jornada da Liga dos Campeões, situação já confirmada pelo clube italiano, que não convocou o português.

O primeiro teste positivo aconteceu em 13 de outubro, quando Ronaldo estava ao serviço da seleção portuguesa. O avançado ainda viajou para Turim e tem permanecido em isolamento, tendo falhado o encontro da equipa das 'quinas' com a Suécia (3-0), para a Liga das Nações.

Pela Juventus, Ronaldo esteve ausente nos empates (1-1) com Crotone e Verona, para a Série A, e no duelo com o Dínamo Kiev (2-0), para a Liga dos Campeões.

Além de falhar o encontro com o FC Barcelona e o reencontro do Messi, o internacional português deve também ficar de fora da visita da Juventus ao campo do Spezia, para o campeonato.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.