Cristina Ferreira com críticas e sonhos destruídos na noite dos Globos de Ouro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As expectativas eram enormes, mas aos olhos dos espectadores estas saíram completamente furadas. Cristina Ferreira foi a escolhida para conduzir a gala dos Globos de Ouro, mas as críticas aos vestidos que usou, ao discurso "pouco humilde" aquando da vitória do Globo de Ouro como personalidade do ano no entretenimento e os enganos e nervosismo ao longo da emissão desapontaram os fãs.As críticas são mais que muitas. Cristina tentou surpreender ... < br />