Cristina Ferreira com três semanas de derrotas nas audiências

Três semanas depois de ter regressado às manhãs da TVI, Cristina Ferreira ainda não conseguiu vingar nas audiências. ‘Dois às 10’ (TVI), cuja apresentação partilha com Cláudio Ramos, perde para ‘Casa Feliz’, da SIC. Contas feitas, e de acordo com os dados disponibilizados pela GfK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal, o formato da estação de Queluz de Baixo regista, desde 6 de novembro, uma média de 266 300 telespectadores e 16,5% de share, contra 285 700 telespectadores e 17,7% de share do programa do canal de Paço de Arcos conduzido por Diana Chaves e João Baião.









Ver comentários