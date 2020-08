Cristina Ferreira de férias em casa de sonho de série da Netflix

Cristina Ferreira está de férias no norte do País e escolheu a Casa Gerês, no concelho de Vieira do Minho, para "carregar baterias" antes do regresso oficial à TVI, que deverá acontecer no próximo mês de setembro.

A apresentadora partilhou várias fotos e vídeos da habitação exclusiva com os seus seguidores do Instagram e mostrou, entre outras coisas, a gigantesca sala de estar, a piscina natural e até uma cascata privada.

"Foi considerada uma das casas mais extraordinárias do mundo", pode ler-se na descrição da imagem partilhada (ver abaixo), e não é por acaso. É que esta casa, desenhada pelo atelier Carvalho Araújo, esteve em destaque na série "As Casas Mais Extraordinárias do Mundo", que em Portugal pode ser vista na Netflix.

A segunda temporada deste programa, produzido pela BBC, tinha um episódio inteiramente dedicado às casas mais fantásticas do nosso país e a Casa Gerês foi uma das escolhidas. Esta habitação pertence a José Ferreira, que trabalha com vidros de alta tecnologia, e acabou de ser construída em 2015.

Envolta na paisagem natural do Parque Nacional da Peneda Gerês, esta moradia de luxo destaca-se pelas linhas simples e pela combinação de três materiais: ferro, vidro e madeira. A somar a tudo isto, conta com uma área exterior que tem tanto de gigante quanto de impressionante, com uma cascata natural privada a roubar todas as atenções.