Cristina Ferreira e João Monteiro vivem noite de amor no Dia dos Namorados

A primeira noite do dia dos namorados para Cristina Ferreira e João Monteiro foi especial. Pensada ao pormenor, a decoração não deixou margem para dúvidas de que a noite foi romântica com luz das velas e o quarto repleto de rosas vermelhas e corações roxos, o símbolo do amor de Cristina Ferreira e João Monteiro.



Depois de divulgar nas redes sociais uma fotografia em que aparece agarrada ao tenista, Cristina Ferreira partilhou a surpresa que preparou para o namorado, de quem esteve, fisicamente, afastada duas semanas.





"Ontem a noite foi muito especial e ajudaram-me pessoas extraordinárias que faço questão de mencionar", escreveu a apresentadora.O Hotel Tivoli na Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi a escolha da apresentadora passar celebrar o dia de S.Valentim junto da sua cara-metade. O jantar foi servido pelo restaurante Seen Lisboa do chefe Olivier de quem é amiga.Na manhã desta quinta-feira, no programa 'Dois às 10', Cristina Ferreira fez questão de usar o presente que João Monteiro lhe ofereceu, um colar com uma medalha.