Depois de ter ‘estalado o verniz’ nas redes sociais, Cristina Ferreira viu-se obrigada a explicar a polémica que envolve Tatiana e Rúben Boa Nova, concorrentes do reality show , ‘Big Brother’, da TVI.



O casal foi ouvido a falar para o exterior com o filho, Lourenço, de três anos, o que vai contra as regras do jogo.









