Cristina Ferreira faz tudo para unir a família no Natal

Durante a quadra festiva, Cristina Ferreira estará afastada da programação da SIC e irá fechar as portas do ‘Programa da Cristina’, a partir do próximo dia 23 de dezembro.Desta forma, a estrela das manhãs da televisão nacional poderá desfrutar de um período de descanso junto da família. Apesar de ainda não ter desvendado os planos, a apresentadora já fez saber que as férias serã... < br />