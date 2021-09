Cristina Ferreira entrou nos 44 anos junto daqueles que considera terem sido o seu pilar nos últimos tempos, com uma festa de arromba, no Funchal.Os festejos começaram logo de véspera, na quarta-feira, com um passeio de barco com os convidados, todos eles colegas de trabalho, entre os quais Ruben Rua, Rita Pereira e Maria Cerqueira Gomes.