Cristina Ferreira ‘foge’ ao tribunal e embarca para a Madeira

Cristina Ferreira ‘fugiu’ de Lisboa e embarcou para a Madeira com o elenco da telenovela ‘Festa é Festa’ (TVI) no dia em que arrancou, no Tribunal Cível da Comarca de Sintra, o processo que a opõe à SIC, por rescisão unilateral de contrato, em julho de 2020.



Na audiência prévia, a apresentadora foi representada pelos seus advogados, Luís Barros de Figueiredo e Sofia Louro, graças a uma “procuração com poderes especiais”, conforme fez questão de explicar no fim da sessão a juíza Maria Teresa Mascarenhas Garcia.









