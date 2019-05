Cristina Ferreira emociona-se em direto ao conhecer história de convidado

Fernando Martins reside no concelho de Almada e ficou viúvo no final do ano passado. Ocancro roubou-lhe a mulher, que perdeu a batalha contra a doença oncológica. O homem contou que ia usar o dinheiro que ganhou através do passatempo para pagar as dívidas do funeral e da farmácia.

Cristina Ferreira foi surpreendida com a história do vencedor do passatempo do seu programa das manhãs.Uma história comovente e inusitada que levou a apresentadora a convidar Fernando a estar presente esta na manhã desta quinta-feira, em direto no 'Programa da Cristina'.