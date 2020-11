Cristina Ferreira levou os amigos e tentou mudar tudo na TVI mas as derrotas sucessivas ameaçam o futuro

Cristina Ferreira chegou, mudou e não venceu. O regresso à TVI não foi um sucesso como ela própria esperava. As audiências teimam em não superar a rival SIC e as sucessivas derrotas mesmo após mudar tudo nos lugares de topo - Lurdes Guerreiro, João Patrício e André Manso, amigos de Cristina, entraram para lugares de topo no entretenimento e ficção da estação, mas, até serem chamados por Cristina, tinham zero de experiência em programação televisiva.Nuno Santos e Cristina tinham uma relação de 'inimigos' que estava à vista de muitos. Na passada semana, Nuno Santos mudou-se para a zona de escritórios onde estão os amigos da diva da TVI. Fontes que conhecem o dia a dia nos bastidores da estação dizem que o ambiente está "de cortar à faca".