Cristina Ferreira mantém sonho de subir ao altar aos 42 anos

Ao mesmo tempo que consolida a sua posição como estrela maior da televisão portuguesa, e que ganha terreno no mundo dos negócios, Cristina Ferreira continua sem concretizar um dos seus sonhos de menina no plano pessoal: subir ao altar. No entanto, sempre que tem oportunidade, veste-se de noiva e fala dos seus planos. Foi o que aconteceu esta semana no ‘Programa da Cristina’, da SIC, onde simulou um casamento dos anos 70 ao lado de Rúben Vieira, conhecido ...