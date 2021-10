Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem e cabelo ao natural após mergulho na Ericeira

Cristina Ferreira aproveitou este sábado para passear num dos seus locais preferidos: a Ericeira. A apresentadora mostrou-se aos seus seguidores, num story feito no Instagram, sem maquilhagem e de cabelo ao natural após ter ido a banhos."Miúdos, fomos ao banho. Estes banhos maravilhosos mesmo em dia de nevoeiro", disse a diretora de entretenimento e ficção da TVI.É raro a apresentadora mostrar-se de 'cara lavada', no entanto, depois de em abril se ter mostrado no Instagram sem qualquer tipo de maquilhagem, e de ter recebido dezenas de elogios, Cristina volta a mostrar-se tal como é nas suas redes sociais.