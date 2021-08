A tradição mantém-se entre Ruben Rua e Cristina Ferreira. Depois de terem passado férias juntos no ano passado a bordo de um iate luxuoso, em Formentera, os dois voltaram a encontrar-se, esta quarta-feira, para desfrutarem da companhia um do outro.Quem o fez saber foram os próprios que, através das suas redes sociais, publicaram uma fotografia juntos. O registo levou os fãs à loucura e houve quem defendesse que a publicação ia "incendiar a Internet".Saiba mais no Vidas